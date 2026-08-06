Südkoreaner testen Chip-Fertigungsanlage aus China

Den Insidern zufolge befürchten beide Unternehmen jedoch, dass künftige Beschränkungen über neue Anlagen hinaus auch die Wartung, Reparatur oder den Austausch bereits installierter westlicher Werkzeuge betreffen könnten. Samsung betreibt sein Werk für NAND-Flash-Speicherchips in Xian, SK Hynix hat NAND-Anlagen in Dalian und ein Werk für DRAM-Speicherchips in Wuxi.