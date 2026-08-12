Gols: Burgenland Expo, Volksfest und Weinkrone!

„Die vier Tage waren vollkommen ausreichend“, ist Gsenger überzeugt. „Ich war im Vorhinein gegen die Verkürzung. Jetzt muss ich sagen: Die Organisatoren hatten recht. Trotz vier statt 9 Tage waren nicht weniger Leute da, es war nur komprimierter. Die vier Tage waren intensiv, aber sehr gut“, so Gsenger. Er würde sich allerdings statt Samstag bis Dienstag Ausstellungszeiten an den beiden Wochenenden wünschen.