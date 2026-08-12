Gols: Burgenland Expo, Volksfest und Weinkrone!

Sechs Tage Golser Volksfest im Burgenland sind vorbei, bis Sonntag dauert das Fest noch. Die „Burgenland Expo“ ist bereits abgeschlossen. Bis Freitag wird noch über den besten Welschriesling abgestimmt, seien Sie dabei!
Dienstagabend war Schluss: Zum ersten Mal ist das Fest heuer zweigeteilt. Während das Volksfest mit Vergnügungspark, Bierzelt, Weinzelt und Volksfestheurigen noch bis Sonntag geöffnet hat, hat die „Burgenland Expo“, sprich die Wirtschaftsmesse Dienstag um 21 Uhr die Rollläden hinuntergelassen. Den Nightpark für die Jugend gibt’s noch bis Samstag.
Wie aber ist das Feedback der Wirtschaftstreibenden nach den vier Tagen? Einer, der von sich aus von Anfang an für die Verkürzung der Ausstellungszeit war, ist Hannes Kirschner vom Autohaus Kirschner in Mönchhof.
„Für mich war klar, dass 10 Tage Messe zu viel waren“, so Kirschner. „Vier Tage sind perfekt. Das ist auch mit der Firma vereinbar, die wir ja zu der Zeit auch offen halten. Wir sind sehr zufrieden, es waren Interessenten da, wir haben viele Gespräche geführt und auch Fahrzeuge verkauft.“ Ähnlich zufrieden klingt auch Manfred Gsenger mit seinem mobilen Küchenstudio.
„Die vier Tage waren vollkommen ausreichend“, ist Gsenger überzeugt. „Ich war im Vorhinein gegen die Verkürzung. Jetzt muss ich sagen: Die Organisatoren hatten recht. Trotz vier statt 9 Tage waren nicht weniger Leute da, es war nur komprimierter. Die vier Tage waren intensiv, aber sehr gut“, so Gsenger. Er würde sich allerdings statt Samstag bis Dienstag Ausstellungszeiten an den beiden Wochenenden wünschen.
Übrigens, genauso wie Bernhard Altenburger mit seiner Firma AB Epoxy Desing aus Podersdorf. „Wir waren gut besucht und sind zufrieden. Die Messe jeweils Samstag und Sonntag könnten wir uns aber noch besser vorstellen. Ansonsten gefällt uns das Vier-Tage-Format sehr gut“, so Altenburger.
Golser Weinkrone: Stimmen Sie mit!
Groß ist das Interesse an der „Golser Weinkrone“, die erstmals vom Golser Volksfest und der „Krone“ für den besten Welschriesling vergeben wird. Sowohl online als auch mit klassischer Teilnahmekarte wird fleißig abgestimmt.
Markus und Daniel Fleischhacker aus Gols – deren Welschriesling heuer Volksfestwein ist
Die Besucher des Volksfestes können sich im Weinzelt von der Qualität überzeugen. Die Stimmabgabe für die „Golser Weinkrone“ erfolgt bis Freitag, 9 Uhr, per QR-Code auf der „Krone“-App bzw. per QR-Code auf den Verkostungskarten bei den Weinständen oder bis Freitagabend mittels klassischer Teilnahmekarte am Volksfest. Hier wird gewählt:
Unter allen „Wählern“ wird ein Jahresvorrat Wein verlost. Am Sonntag wird der Siegerwein präsentiert.
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