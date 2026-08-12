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Gols: Burgenland Expo, Volksfest und Weinkrone!

Burgenland
12.08.2026 17:00
Die Firma Autohaus Kirschner zeigte sich von vier Tagen Wirtschaftsmesse überzeugt.
Die Firma Autohaus Kirschner zeigte sich von vier Tagen Wirtschaftsmesse überzeugt.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Porträt von Philipp Wagner
Von Charlotte Barbara Titz und Philipp Wagner

Sechs Tage Golser Volksfest im Burgenland sind vorbei, bis Sonntag dauert das Fest noch. Die „Burgenland Expo“ ist bereits abgeschlossen. Bis Freitag wird noch über den besten Welschriesling abgestimmt, seien Sie dabei! 

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Dienstagabend war Schluss: Zum ersten Mal ist das Fest heuer zweigeteilt. Während das Volksfest mit Vergnügungspark, Bierzelt, Weinzelt und Volksfestheurigen noch bis Sonntag geöffnet hat, hat die „Burgenland Expo“, sprich die Wirtschaftsmesse Dienstag um 21 Uhr die Rollläden hinuntergelassen. Den Nightpark für die Jugend gibt’s noch bis Samstag.

Wie aber ist das Feedback der Wirtschaftstreibenden nach den vier Tagen? Einer, der von sich aus von Anfang an für die Verkürzung der Ausstellungszeit war, ist Hannes Kirschner vom Autohaus Kirschner in Mönchhof.

„Für mich war klar, dass 10 Tage Messe zu viel waren“, so Kirschner. „Vier Tage sind perfekt. Das ist auch mit der Firma vereinbar, die wir ja zu der Zeit auch offen halten. Wir sind sehr zufrieden, es waren Interessenten da, wir haben viele Gespräche geführt und auch Fahrzeuge verkauft.“ Ähnlich zufrieden klingt auch Manfred Gsenger mit seinem mobilen Küchenstudio.

Manfred Gsenger ist zufrieden mit dem Geschäft und ließ sich auch von vier Tagen Messe ...
Manfred Gsenger ist zufrieden mit dem Geschäft und ließ sich auch von vier Tagen Messe überzeugen.(Bild: Charlotte Titz)
Würden sich jeweils die Wochenenden als Ausstellungszeit wünschen, mit vier Tagen kann aber auch ...
Würden sich jeweils die Wochenenden als Ausstellungszeit wünschen, mit vier Tagen kann aber auch AB Epoxy Design gut leben.(Bild: Charlotte Titz)
Nach Ende der Messe wanderten viele noch ins Weinzelt, um etwa am Mönchhof-Stand bei Hannes ...
Nach Ende der Messe wanderten viele noch ins Weinzelt, um etwa am Mönchhof-Stand bei Hannes Pillinger und Christopher Horvath etwas zu trinken.(Bild: Charlotte Titz)
Auf dem Weg nach draußen noch ein Eis bei der Seewinkler Eismanufaktur und der Tag ist gelungen!
Auf dem Weg nach draußen noch ein Eis bei der Seewinkler Eismanufaktur und der Tag ist gelungen!(Bild: Charlotte Titz)

„Die vier Tage waren vollkommen ausreichend“, ist Gsenger überzeugt. „Ich war im Vorhinein gegen die Verkürzung. Jetzt muss ich sagen: Die Organisatoren hatten recht. Trotz vier statt 9 Tage waren nicht weniger Leute da, es war nur komprimierter. Die vier Tage waren intensiv, aber sehr gut“, so Gsenger. Er würde sich allerdings statt Samstag bis Dienstag Ausstellungszeiten an den beiden Wochenenden wünschen.

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Übrigens, genauso wie Bernhard Altenburger mit seiner Firma AB Epoxy Desing aus Podersdorf. „Wir waren gut besucht und sind zufrieden. Die Messe jeweils Samstag und Sonntag könnten wir uns aber noch besser vorstellen. Ansonsten gefällt uns das Vier-Tage-Format sehr gut“, so Altenburger. 

Golser Weinkrone: Stimmen Sie mit!
Groß ist das Interesse an der „Golser Weinkrone“, die erstmals vom Golser Volksfest und der „Krone“ für den besten Welschriesling vergeben wird. Sowohl online als auch mit klassischer Teilnahmekarte wird fleißig abgestimmt.

Golser Weinkrone
Hier nochmals die Finalisten:
  • Martin Mayer aus Halbturn
  • Andreas und Christine Glück vom Weingut zur Dankbarkeit aus Podersdorf am See.

  • Markus und Daniel Fleischhacker aus Gols – deren Welschriesling heuer Volksfestwein ist

  • Ramona und Johannes Kummer aus Mönchhof  
  • Birgit und Robert Goldenits aus Tadten

Die Besucher des Volksfestes können sich im Weinzelt von der Qualität überzeugen. Die Stimmabgabe für die „Golser Weinkrone“ erfolgt bis Freitag, 9 Uhr, per QR-Code auf der „Krone“-App bzw. per QR-Code auf den Verkostungskarten bei den Weinständen oder bis Freitagabend mittels klassischer Teilnahmekarte am Volksfest. Hier wird gewählt: 

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