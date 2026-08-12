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FC Red Bull Salzburg

Supertalent Moser ist zum Zuschauen verdammt

Sport
12.08.2026 17:00
Bei der U17-WM im Vorjahr geigte Moser groß auf – aktuell bremst ihn eine Verletzung aus.
Bei der U17-WM im Vorjahr geigte Moser groß auf – aktuell bremst ihn eine Verletzung aus.(Bild: © Andreas Pichler, APhotography)
Porträt von Christoph Nister
Von Christoph Nister

Österreichs U17-WM-Held Johannes Moser spielte zuletzt beim Turnier in Katar über die vollen 90 Minuten. Derzeit bremst ihn erneut eine Verletzung aus, weshalb er beim FC Red Bull Salzburg in der noch jungen Spielzeit noch nicht zum Zug kam.

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Reise in die Vergangenheit. Wir schreiben den 27. November 2025. Johannes Moser wird nach dem 0:1 im U17-WM-Finale gegen Portugal als bester Torschütze des Turniers ausgezeichnet und bekommt darüber hinaus auch noch den Silbernen Ball als zweitbester Spieler. Der damals 17-Jährige ist hierzulande in aller Munde und gilt als große Zukunftshoffnung.

Was damals keiner ahnte: Das Endspiel in Katar sollte die bis heute letzte Partie sein, die Moser über 90 Minuten bestritt. Dem Teenager machte wenig später eine Schambeinentzündung schwer zu schaffen. Verflixt an dieser Verletzung ist, dass man nie genau weiß, wann sie ausheilt.

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Johannes Moser: Letzter Einsatz über 90 Minuten beim U17-WM-Finale
Moser feierte im Frühjahr sein Comeback und wusste bei Liefering zu überzeugen. Der Sprung zu den großen Bullen war vorgezeichnet, im Sommer sollte er fix beim Bundesligisten mittrainieren und sich dort im Idealfall durchsetzen.

Sprung in den Juli 2026: Hermann Stadler, der als U17-Teamchef maßgeblich am Sensationslauf des ÖFB bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft beteiligt war und ein großer Förderer Mosers ist, besucht die Bullen im Teamcamp in Flachau. Moser kann er dort allerdings nicht bewundern.

Verletzungsteufel schlug beim Supertalent erneut zu
Anders als am Vortag, als dieser zumindest Teile des Trainings mitmachen konnte, fehlt er aus belastungstechnischen Gründen. Der Plan sieht vor, den inzwischen 18-Jährigen behutsam heranzuführen. Die Salzburger machen die Rechnung jedoch ohne den Verletzungsteufel ...

Der schlug zum Saisonstart erneut eiskalt zu und zwingt den hochtalentierten Offensivspieler bis dato zu einer unfreiwilligen Pause. Aktuell macht ihm eine Adduktorenverletzung zu schaffen.

Freundin Alessia, selbst eine großartige Fußballspielerin, ist eine wichtige Stütze für Johannes ...
Freundin Alessia, selbst eine großartige Fußballspielerin, ist eine wichtige Stütze für Johannes Moser.(Bild: Moser)

Weshalb sich seine Ausbeute in der noch jungen Saison sehr bitter liest: 0 Einsatzminuten in den ersten vier Pflichtspielen.

Moser kommt vorerst nicht in die Spur und fehlt auch bei Pafos. Der Jungspund schuftet hinter den Kulissen am Comeback und hofft, noch im August wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen zu können.

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