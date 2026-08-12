Mafia, Zwang, Liebe: Fünf Versionen von Mord in NÖ

Steirer soll zu Tat gezwungen worden sein

Dann tauchte in seiner Schilderung der inzwischen in Deutschland festgenommene Italiener (34) auf. Der smart und eloquent auftretende Mann soll ihn zur Tat gezwungen haben. Eine Variante: Der „Fremde“ habe ihn in der Wohnung zur Tat gezwungen und ihm gedroht, andernfalls die Mafia auf ihn zu hetzen.