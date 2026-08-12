Zwei Drittel sehen Österreich als gespaltenes Land

Zwei Drittel der Befragten sehen Österreich als politisch gespaltenes Land. Sie nehmen immer mehr gesellschaftliche Gegensätze wahr, wie eine aktuelle Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS zeigt. Nur fünf Prozent der Befragten sehen demnach gar keine Spaltung der Gesellschaft.
Gesellschaftliche Gegensätze gibt es demnach vor allem bei Zuwanderung, Sozialsystemen und dem Umgang mit Religionen (44 Prozent), gefolgt von Politik und Regierung (35 Prozent). Auch die Corona-Politik wird von ungefähr zwei Fünfteln noch als stark polarisierendes Thema empfunden. Seit 2016 hat die Einschätzung einer Spaltung deutlich zugenommen. Dieses Ergebnis verteile sich relativ gleichförmig über die soziodemografischen Gruppen, teilte das Meinungsforschungsinstitut IMAS auf seiner Website mit.
Insgesamt bezeichnen zwei Drittel der Befragten Österreich als politisch gespaltenes Land. 16 Prozent nehmen das „eher nicht“ wahr, fünf Prozent gar nicht und weitere zwölf Prozent machten keine Angaben.
69 Prozent fehlt Orientierung
Ein weiteres zentrales Ergebnis ist, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher derzeit sehr unsicher sind, wenn sie entscheiden sollen, was in der Politik und Wirtschaft noch richtig und was falsch ist. Das gaben fast sieben von zehn Befragten (69 Prozent) an, darunter vor allem jene, die sich heute noch sehr mit der Corona-Politik beschäftigen (85 Prozent). Diese Tendenz ist laut den Befragungen seit 2022 stabil. Auch in Lebensfragen fehlt vielen eine Orientierung. Ungefähr jede fünfte Person (22 Prozent) sieht das gar nicht beziehungsweise eher nicht so. Neun Prozent äußerten sich nicht dazu.
Die SPÖ bezeichnete diese Zahlen am Mittwoch in einer Aussendung als „besorgniserregend“. Für Hetze und Spaltung macht Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim die FPÖ verantwortlich.
Der detaillierte Bericht ist auf der IMAS-Website abrufbar. Befragt wurden 1028 Personen ab 16 Jahren, die repräsentativ für die österreichische Bevölkerung sind.
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