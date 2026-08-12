Zwei Drittel sehen Österreich als gespaltenes Land

69 Prozent fehlt Orientierung

Ein weiteres zentrales Ergebnis ist, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher derzeit sehr unsicher sind, wenn sie entscheiden sollen, was in der Politik und Wirtschaft noch richtig und was falsch ist. Das gaben fast sieben von zehn Befragten (69 Prozent) an, darunter vor allem jene, die sich heute noch sehr mit der Corona-Politik beschäftigen (85 Prozent). Diese Tendenz ist laut den Befragungen seit 2022 stabil. Auch in Lebensfragen fehlt vielen eine Orientierung. Ungefähr jede fünfte Person (22 Prozent) sieht das gar nicht beziehungsweise eher nicht so. Neun Prozent äußerten sich nicht dazu.