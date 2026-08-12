War erst 17: Biker nach Horror-Crash verstorben

Nach dem Horror-Crash auf einem Firmengelände bei Graz ist ein 17-jähriger Biker nun verstorben. Wie konnte es dazu kommen? Die Ermittlungen laufen.
Folgenschwer endete am 31. Juli ein Vorfall auf einem Firmenareal bei Graz: Mehrere Jugendliche trafen sich bereits im Vorfeld immer wieder dort, um mit ihren Motorrädern herumzufahren.
An jenem Tag geschah allerdings ein furchtbares Unglück: Aus unbekannten Gründen prallte ein 17-Jähriger gegen eine Schrankenanlage, das teilte die Polizei damals in einer Aussendung mit. Er wurde vom Roten Kreuz mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.
Wie die Kleine Zeitung berichtet, hat der junge Mann eine Woche nach dem Geschehen den Kampf ums Überleben nun verloren. Da die beim Unfall anwesenden Jugendlichen noch keine genauen Angaben zum Hergang machen konnten bzw. sich daraus widersprüchliche Aussagen ergaben, müssen sie laut dem Bericht erneut für ergänzende Angaben befragt werden.
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