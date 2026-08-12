War erst 17: Biker nach Horror-Crash verstorben

Wie die Kleine Zeitung berichtet, hat der junge Mann eine Woche nach dem Geschehen den Kampf ums Überleben nun verloren. Da die beim Unfall anwesenden Jugendlichen noch keine genauen Angaben zum Hergang machen konnten bzw. sich daraus widersprüchliche Aussagen ergaben, müssen sie laut dem Bericht erneut für ergänzende Angaben befragt werden.