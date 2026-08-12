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Sprach über Essstörung

Kaia Gerber: „Bin neidisch auf Body meiner Mutter“

Society International
12.08.2026 16:00
Kaia Gerber spricht über die ewigen Vergleiche mit Mama Cindy Crawford und macht eine Essstörung ...
Kaia Gerber spricht über die ewigen Vergleiche mit Mama Cindy Crawford und macht eine Essstörung öffentlich.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)
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Von Daniela Altenweisl

34 Jahre nach ihren Eltern Cindy Crawford und Richard Gere zieren Kaia Gerber und Homer Gere aktuell das Cover der „Vogue“. Im Interview mit dem Modemagazin schlug die 24-Jährige aber auch ernste Themen an –  und sprach über den Druck auf Supermodels und die ewigen Vergleiche mit ihrer schönen Mutter.

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Die Schönheit wurde Kaia Gerber in die Wiege gelegt. Und obwohl die 24-Jährige schon früh in die Fußstapfen ihrer Mutter treten konnte, verriet sie im Interview mit der „Vogue“ nun, dass sich diese oftmals gar zu groß anfühlen.

„Gern mit Brüsten und Hintern zur Welt gekommen“
Denn Crawford wurde Mitte der 90er-Jahre zum Topmodel, wurde für ihre heißen Kurven gefeiert und gilt bis heute als wahre Ikone. Für Kaia ist das nicht immer einfach, wie sie jetzt einräumte: „Als jemand, der den Großteil seines Lebens dünn war, wurde ich immer mit meiner Mutter verglichen – nach dem Motto: ,Was stimmt mit Kaia nicht?‘.“

Kaia Gerber ist gemeinsam mit Homer Gere auf dem aktuellen Cover der „Vogue“ zu sehen:

Neben ihrer berühmten Mutter fühle sie sich daher oft so, als sei sie nicht gut genug, gab Kaia zu: „Ich bin so neidisch auf den Körper meiner Mutter. Ich wäre liebend gerne mit Brüsten und Hintern zur Welt gekommen.“ 

„Schon immer“ hätten die Menschen ihren Körper kommentiert, eine Tatsache, die Kaia schwer zu schaffen macht, „weil ich selbst nicht immer bereit bin, mich zu meinem Körper zu äußern“, fuhr sie fort. 

1992 zierten Kaias Mama Cindy Crawford und ihr damaliger Ehemann Richard Gere, Papa von Homer, das Modemagazin:

„Mit gestörtem Essverhalten zu kämpfen“
Und sprach erstmals auch ein sehr sensibles Thema an: ihre Essstörung. „Ich hatte in meinem Leben mit gestörtem Essverhalten zu kämpfen“, gab Kaia offen zu – und übte auch Kritik: „Wenn Leute sagen: ,Du siehst schrecklich aus‘, denkt man sich nicht gerade: ,Oh, gut. Dann werde ich diese psychische Erkrankung jetzt mal eben los!‘ Negativität hat noch nie jemandem das Leben gerettet.“

Seit 1998 ist Cindy Crawford mit Kaias Vater Rande Gerber verheiratet.
Seit 1998 ist Cindy Crawford mit Kaias Vater Rande Gerber verheiratet.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy)

Ihre Mutter Cindy und Richard Gere, Vater ihres „The Shards“-Kollegen Homer Gere, waren Anfang der 90er-Jahre verheiratet. 1992 posierten sie gemeinsam für die „Vogue“ – wie ihre Kinder jetzt. Anders als ihre Mutter damals versucht Kaia heute, ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. 

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Dass ihr Liebesleben für so viel Interesse sorgt, sei sehr „herausfordernd“, so Kaia, die aktuell mit Schauspieler Lewis Pullman liiert ist. „Es gibt so wenige Dinge, die man als berühmte Person für sich behalten kann. Und mit 18 Jahren darüber definiert zu werden, mit wem man zusammen ist, finde ich schwierig.“   

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