Kaia Gerber: „Bin neidisch auf Body meiner Mutter“

„Gern mit Brüsten und Hintern zur Welt gekommen“

Denn Crawford wurde Mitte der 90er-Jahre zum Topmodel, wurde für ihre heißen Kurven gefeiert und gilt bis heute als wahre Ikone. Für Kaia ist das nicht immer einfach, wie sie jetzt einräumte: „Als jemand, der den Großteil seines Lebens dünn war, wurde ich immer mit meiner Mutter verglichen – nach dem Motto: ,Was stimmt mit Kaia nicht?‘.“