Kaia Gerber: „Bin neidisch auf Body meiner Mutter“

34 Jahre nach ihren Eltern Cindy Crawford und Richard Gere zieren Kaia Gerber und Homer Gere aktuell das Cover der „Vogue“. Im Interview mit dem Modemagazin schlug die 24-Jährige aber auch ernste Themen an – und sprach über den Druck auf Supermodels und die ewigen Vergleiche mit ihrer schönen Mutter.
Die Schönheit wurde Kaia Gerber in die Wiege gelegt. Und obwohl die 24-Jährige schon früh in die Fußstapfen ihrer Mutter treten konnte, verriet sie im Interview mit der „Vogue“ nun, dass sich diese oftmals gar zu groß anfühlen.
„Gern mit Brüsten und Hintern zur Welt gekommen“
Denn Crawford wurde Mitte der 90er-Jahre zum Topmodel, wurde für ihre heißen Kurven gefeiert und gilt bis heute als wahre Ikone. Für Kaia ist das nicht immer einfach, wie sie jetzt einräumte: „Als jemand, der den Großteil seines Lebens dünn war, wurde ich immer mit meiner Mutter verglichen – nach dem Motto: ,Was stimmt mit Kaia nicht?‘.“
Kaia Gerber ist gemeinsam mit Homer Gere auf dem aktuellen Cover der „Vogue“ zu sehen:
Neben ihrer berühmten Mutter fühle sie sich daher oft so, als sei sie nicht gut genug, gab Kaia zu: „Ich bin so neidisch auf den Körper meiner Mutter. Ich wäre liebend gerne mit Brüsten und Hintern zur Welt gekommen.“
„Schon immer“ hätten die Menschen ihren Körper kommentiert, eine Tatsache, die Kaia schwer zu schaffen macht, „weil ich selbst nicht immer bereit bin, mich zu meinem Körper zu äußern“, fuhr sie fort.
1992 zierten Kaias Mama Cindy Crawford und ihr damaliger Ehemann Richard Gere, Papa von Homer, das Modemagazin:
„Mit gestörtem Essverhalten zu kämpfen“
Und sprach erstmals auch ein sehr sensibles Thema an: ihre Essstörung. „Ich hatte in meinem Leben mit gestörtem Essverhalten zu kämpfen“, gab Kaia offen zu – und übte auch Kritik: „Wenn Leute sagen: ,Du siehst schrecklich aus‘, denkt man sich nicht gerade: ,Oh, gut. Dann werde ich diese psychische Erkrankung jetzt mal eben los!‘ Negativität hat noch nie jemandem das Leben gerettet.“
Ihre Mutter Cindy und Richard Gere, Vater ihres „The Shards“-Kollegen Homer Gere, waren Anfang der 90er-Jahre verheiratet. 1992 posierten sie gemeinsam für die „Vogue“ – wie ihre Kinder jetzt. Anders als ihre Mutter damals versucht Kaia heute, ihr Privatleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.
Dass ihr Liebesleben für so viel Interesse sorgt, sei sehr „herausfordernd“, so Kaia, die aktuell mit Schauspieler Lewis Pullman liiert ist. „Es gibt so wenige Dinge, die man als berühmte Person für sich behalten kann. Und mit 18 Jahren darüber definiert zu werden, mit wem man zusammen ist, finde ich schwierig.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.