Die Aufstellung: So startet Rapid gegen Paide!

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup in der 3. Runde der Quali zur Conference League gegen den estnischen Klub Paide den Erfolg sucht!
Die Aufstellung:
Zu einer Pflichtübung tritt der SK Rapid im Rückspiel der 3. Quali-Runde der Conference League an. Nach dem 4:1-Auswärtserfolg bei Paide in der Vorwoche darf das Duell mit den Esten nur noch Formsache sein.
Die ergebnismäßig perfekt in die Saison gestarteten Hütteldorfer peilen vor heimischem Publikum den siebenten Sieg im siebenten Saisonspiel an.
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