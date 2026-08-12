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Bei Sonnenfinsternis

Keine Brille: Achtung vor gefährlichen Tricks!

Österreich
12.08.2026 16:52
Wer ohne eine geeignete Brille die Sonnenfinsternis beobachtet, riskiert schwere Augenschäden.
Wer ohne eine geeignete Brille die Sonnenfinsternis beobachtet, riskiert schwere Augenschäden.(Bild: Eva Manhart)
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Von krone.at

Viele fiebern der Sonnenfinsternis entgegen, die man ab ca. 19.15 Uhr in Österreich sehen kann. Wer keine Brille mehr ergattert hat, sollte es jedoch unbedingt vermeiden, auf improvisierte Methoden zurückzugreifen. Wer direkt in den Himmel schaut, riskiert schwere Augenschäden.

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Die Sonnenfinsternis sollte man nur mit speziell dafür vorgesehenen Schutzbrillen beobachten. Normale Sonnenbrillen, Schweißer- oder Gletscherbrillen, Röntgenbilder, geschwärztes Glas oder CDs sind dafür ungeeignet.

Besonders gefährlich ist der Blick durch Kameras, Ferngläser und Co.
Noch gefährlicher kann der Blick durch optische Geräte werden. Ferngläser, Teleskope und Kameras dürfen nicht ohne geeigneten Sonnenfilter auf die Sonne gerichtet und zur direkten Beobachtung verwendet werden. Denn die Optik bündelt die einfallende Sonnenstrahlung zusätzlich.

Eine Grafik zeigt, wo man die Sonnenfinsternis zu welcher Uhrzeit beobachten kann:

Schwere Augenschäden möglich
Experten warnen: Wer mit solchen Hilfsmitteln direkt in die Sonne schaut, riskiert Augenschäden! Beim direkten Blick in die Sonne treffen nämlich sichtbares Licht und Teile der Infrarotstrahlung auf die Netzhaut. Diese kann innerhalb kürzester Zeit dauerhaft geschädigt werden. Solche Verletzungen können zudem heimtückisch sein, weil sie zunächst oft nicht gleich Schmerzen verursachen.

In diesem Video finden Sie eine Bastelanleitung für eine Lochkamera:

Sichere Alternative zur Schutzbrille: Eine Lochkamera
Eine Alternative, die sogar als sicherste Methode zur Beobachtung gilt, bietet eine Lochkamera. Das Sonnenlicht fällt dabei durch ein kleines Loch in einem lichtdichten Behälter wie einem Karton oder einer leeren Chipsdose auf eine Projektionsfläche. Damit vermeidet man einen direkten Blick in die Sonne, sondern sieht lediglich ein Abbild auf der Projektionsfläche. Im Internet findet man dazu zahlreiche Bastelanleitungen.

Wer keine Schutzbrille mehr ergattern konnte, kann das Himmelsereignis alternativ auch im „Krone“-Livestream verfolgen!

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