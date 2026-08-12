Keine Brille: Achtung vor gefährlichen Tricks!

Sichere Alternative zur Schutzbrille: Eine Lochkamera

Eine Alternative, die sogar als sicherste Methode zur Beobachtung gilt, bietet eine Lochkamera. Das Sonnenlicht fällt dabei durch ein kleines Loch in einem lichtdichten Behälter wie einem Karton oder einer leeren Chipsdose auf eine Projektionsfläche. Damit vermeidet man einen direkten Blick in die Sonne, sondern sieht lediglich ein Abbild auf der Projektionsfläche. Im Internet findet man dazu zahlreiche Bastelanleitungen.