Junge Täter, harte Taten: Wie gefährlich ist Wien?

Jugendbanden, Gewalt und Migration! Die Sicherheitsdebatte wird immer hitziger: Braucht es mehr Polizei? Wo liegen die Ursachen der Jugendkriminalität? Und wie gut funktioniert Integration tatsächlich? Bei Tanja Pfaffeneder zu Gast sind Stefan Berger (Wiener FPÖ-Sicherheitssprecher), Alexander Ackerl (Abg. Wiener Gemeinderat & Landtag, SPÖ) und Philipp Stewart („Krone“-Journalist).