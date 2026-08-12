Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Flugzeug-Vorfall

Trump golft wieder – jetzt aber mit Luftabwehr

Ausland
12.08.2026 16:29
Donald Trump im Golf-Outfit. Und damit nichts passiert, jetzt auch mit Luftabwehr.
Donald Trump im Golf-Outfit. Und damit nichts passiert, jetzt auch mit Luftabwehr.(Bild: APA-Images / AFP Getty / JORDAN BANK)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Donald Trump spielt bekanntermaßen gerne Golf. Eigentlich würde er wohl lieber den ganzen Tag nichts anderes tun. Aber momentan scheint es um die Sicherheit des US-Präsidenten nicht ganz so gut bestellt zu sein. Daher greift man nun zu besonderen Maßnahmen.  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Heimliche Evakuierung im Do & Co-Container aus dem Flugzeug, eine abgefangene Kleinmaschine über seinem Golfplatz und dann auch noch ein Bewaffneter, der versuchte, auf sein Anwesen einzudringen: Donald Trump hat es gerade nicht leicht, wenn er seinem Hobby nachgehen will. Oder besser gesagt: Sein Sicherheitsteam hat es nicht leicht. 

Luftabwehr am Golfplatz
Wie der US-Blog „Popular Front“, eigentlich hauptsächlich auf Kriegsberichterstattung spezialisiert, enthüllt, wurden nun sogar Raketenabwehrsysteme auf Trumps Golfplatz aufgestellt. Offiziell gibt es dazu natürlich keine Stellungnahme aus dem Weißen Haus. 

Täuschungsmanöver mit Air Force One
Der US-Präsident hatte zuletzt mit einem Täuschungsmanöver für Schlagzeilen gesorgt. Auf Anraten des Secret Service, welcher in den USA das Staatsoberhaupt schützt, hatte der Präsident auf dem Rückflug seine Air Force One durch einen Container verlassen und heimlich ein kleineres Flugzeug bestiegen. Die Hintergründe sind unbekannt, Trump meinte dazu nur lapidar: „Ich nehme an, dass es eine Bedrohung gab.“ Er habe nicht weiter nachgefragt.

Lesen Sie auch:
Ein Container von Do &amp; Co wurde für Donald Trump zur „Rettungskapsel“. Ob Unternehmenschef ...
Von Do & Co
Austro-Container als „Rettungskapsel“ für Trump
11.08.2026
F-16 rückten aus
Kampfjets fangen Flugzeuge bei Trumps Golfplatz ab
10.08.2026
Kurz vor Auftritt
Bewaffneter bei Trumps Golfplatz festgenommen
05.08.2026

Nach der Landung der Regierungsmaschine in Großbritannien wechselte der Tross des Präsidenten von der alten, hellblauen Boeing 747 in den neuen Jet, der Trump von Katar geschenkt worden war. Der Präsident stieg dort auch in die Air Force One um. Die Öffentlichkeit sollte den Eindruck bekommen, dass er die ganze Reise in den Regierungsmaschinen zurückgelegt habe. In den USA stieg er dann vor laufenden Kameras aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.08.2026 16:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf