Nach Flugzeug-Vorfall
Trump golft wieder – jetzt aber mit Luftabwehr
Donald Trump spielt bekanntermaßen gerne Golf. Eigentlich würde er wohl lieber den ganzen Tag nichts anderes tun. Aber momentan scheint es um die Sicherheit des US-Präsidenten nicht ganz so gut bestellt zu sein. Daher greift man nun zu besonderen Maßnahmen.
Heimliche Evakuierung im Do & Co-Container aus dem Flugzeug, eine abgefangene Kleinmaschine über seinem Golfplatz und dann auch noch ein Bewaffneter, der versuchte, auf sein Anwesen einzudringen: Donald Trump hat es gerade nicht leicht, wenn er seinem Hobby nachgehen will. Oder besser gesagt: Sein Sicherheitsteam hat es nicht leicht.
Luftabwehr am Golfplatz
Wie der US-Blog „Popular Front“, eigentlich hauptsächlich auf Kriegsberichterstattung spezialisiert, enthüllt, wurden nun sogar Raketenabwehrsysteme auf Trumps Golfplatz aufgestellt. Offiziell gibt es dazu natürlich keine Stellungnahme aus dem Weißen Haus.
Täuschungsmanöver mit Air Force One
Der US-Präsident hatte zuletzt mit einem Täuschungsmanöver für Schlagzeilen gesorgt. Auf Anraten des Secret Service, welcher in den USA das Staatsoberhaupt schützt, hatte der Präsident auf dem Rückflug seine Air Force One durch einen Container verlassen und heimlich ein kleineres Flugzeug bestiegen. Die Hintergründe sind unbekannt, Trump meinte dazu nur lapidar: „Ich nehme an, dass es eine Bedrohung gab.“ Er habe nicht weiter nachgefragt.
Nach der Landung der Regierungsmaschine in Großbritannien wechselte der Tross des Präsidenten von der alten, hellblauen Boeing 747 in den neuen Jet, der Trump von Katar geschenkt worden war. Der Präsident stieg dort auch in die Air Force One um. Die Öffentlichkeit sollte den Eindruck bekommen, dass er die ganze Reise in den Regierungsmaschinen zurückgelegt habe. In den USA stieg er dann vor laufenden Kameras aus.
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