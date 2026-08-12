So belastet wochenlange Hitze chronisch Kranke

Viele reduzieren jetzt Bewegung

Ein Problem längerer Hitzeperioden sieht Crevenna unter anderem darin, dass viele Menschen ihre Bewegung deutlich reduzieren würden. Das kann mit der Angst vor Kreislaufproblemen zu tun haben. Gerade für Menschen mit chronischen muskuloskelettalen Beschwerden sei völlige Inaktivität aber keine gute Lösung. Der Präsident der Österreichischen Schmerzgesellschaft empfiehlt, körperliche Aktivitäten möglichst in die kühlen Morgen- oder Abendstunden zu verlegen, Intensität zu reduzieren und Pausen einzuplanen. „Während einer Hitzeperiode sollte man nicht versuchen, sein gewohntes Programm um jeden Preis durchzuziehen. Aber ebenso wenig sollte man über Wochen völlig darauf verzichten“, fasste Crevenna zusammen.