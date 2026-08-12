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„Ziemliche Zweifel“

Herzzerreißender Abschiedsbrief: Hört Messi auf?

Fußball International
12.08.2026 16:46
Lionel Messi veröffentlichte emotionale Worte an seinen verstorbenen Vater.
Lionel Messi veröffentlichte emotionale Worte an seinen verstorbenen Vater.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/leomessi, AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit emotionalen Worten und tiefen Einblicken in seine Gefühle hat sich Fußball-Superstar Lionel Messi erstmals öffentlich von seinem verstorbenen Vater Jorge verabschiedet. „Papa, ich kann immer noch nicht glauben, dass du nicht mehr da bist. Ich kann es nicht fassen – oder besser gesagt: Ich will es nicht wahrhaben“, schrieb der 39-jährige Argentinier in den sozialen Medien. Jorge Messi war am Samstag im Alter von 68 Jahren gestorben.

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„Es fällt mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass ich dich nie wieder sehen werde, dass wir nie wieder miteinander sprechen werden. Ich weiß, dass du gelitten hast und dass es das Beste ist, aber du bist viel zu früh gegangen.“ Einzelheiten zu den Gesundheitsproblemen, die zu seinem Tod führten, wurden nicht bekanntgegeben. Die Familie hatte bereits im Juni während der WM mitgeteilt, dass Jorge Messi krank war. Nach dem Tod äußerte sich die Familie zunächst nicht. Sein Sohn und seine Familie waren zur Trauerfeier aus den USA nach Argentinien gereist. 

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Der Weltmeister von 2022 beschrieb nun auch, wie sehr ihn die schwere Krankheit seines Vaters bei der WM in diesem Sommer belastete. „Jedes Mal, wenn ein Spiel zu Ende war, wartete ich auf deine Nachricht und vermisste sie. Da wurde mir klar, dass die Situation wirklich schlimm war“, schrieb der mehrmalige Weltfußballer. „Trotzdem dachte ich ununterbrochen daran, so weit wie möglich zu kommen, um dir Zeit zu verschaffen, damit du ein Spiel sehen konntest.“ 

Hat der Tod des Vaters Auswirkungen auf Messis Karriereende?
Messi und sein Team erreichten das Finale, unterlagen dort aber Spanien. „Ich habe es nicht geschafft, meine Beine haben nicht mehr mitgemacht. Dieses Mal habe ich versucht, gegen meine körperliche Verfassung anzukämpfen, aber ich konnte es nicht. Ich habe mich nie richtig wohlgefühlt“, erklärte er nun. Jorge Messi konnte beim Finale nicht dabei sein.

Messis Worten nach könnte der Verlust seines Vaters auch zu einem früheren Karriereende führen. „Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun soll, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich habe doch nur Fußball gespielt, und jetzt habe ich ziemliche Zweifel, ob ich das noch lange weitermachen werde.“ 

„Ich liebe dich, Papa.“
Der 39-Jährige würdigte seinen Vater mit rührenden Worten. „Ich werde dich sehr vermissen, aber du wirst immer bei mir sein, vor allem bei der Erziehung meiner Kinder, denn ich bringe ihnen das bei und erziehe sie so, wie ihr es bei mir getan habt“, schrieb Messi. „Ich liebe dich, Papa.“

Jorge Messi war von Beginn der Karriere seines Sohnes an als dessen Berater tätig. Er brachte ihn als Jugendlichen zum FC Barcelona, wo Lionel Messi (39) von 2000 bis 2021 spielte. Derzeit steht er bei Inter Miami in den USA unter Vertrag. Mit dem argentinischen Nationalteam nahm Messi an sechs Weltmeisterschaften teil.

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