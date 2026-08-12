Taxler fiel über Frau her: „Hat mich abgeschleckt“

„Mit dem Taxifahren ist es für mich nicht mehr so einfach“, erinnert sich die 51-Jährige im Wiener Landl an den 29. Juli 2025. Wie so oft rief sie ein Taxi nach Hause – diesmal mit fatalen Folgen. „Ich hab‘ ihn gefragt, wie viel er von mir bekommt, als wir da waren. Er wollte kein Geld von mir. Da war ich schon verwundert“, so die Frau.