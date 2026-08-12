Sylvie Meis schickt sexy Pics aus Luxus-Urlaub

Model und Moderatorin Sylvie Meis verbringt die heißen Tage in einem italienischen Boutique-Hotel. In ihren Urlaubsfotos präsentiert das Model ihren Traumbody und zeigt, wie das „Dolce Vita“ in Italien aussieht.
So geht Dolce Vita! Model und Moderatorin Sylvie Meis zeigt sich in ihrem jüngsten Posting herrlich entspannt am Pool eines italienischen Boutique-Hotels. Ihren trainierten Body setzt das Model dabei gekonnt in Szene:
Hier schickt Sylvie Grüße aus Italien:
Meis präsentiert sich wie immer top gestylt im Bikini, mit Goldschmuck und XXL-Sonnenbrille. Sie scheint das süße Leben in Italien in vollen Zügen zu genießen: „Serving la dolce vita ... poolside edition“, schreibt sie zum Posting. Und das zurecht, denn bei diesem herrlichen Ausblick unter strahlendem Sonnenschein und am Luxus-Pool kann das Leben nur perfekt sein.
Sylvie Meis ist bekannt für ihre heißen Looks und lässt ihre Fans auch regelmäßig daran teilhaben. Diesen Sommer nutzt die 48-Jährige jede Gelegenheit, um ihren tollen Body auf Instagram zu präsentieren. Erst kürzlich zeigte sie ihre freche Kehrseite am Strand von Griechenland:
Höhen und Tiefen
Sylvie Meis arbeitet als Model und Moderatorin. Bekannt wurde sie vor allem als Moderatorin von „Let‘s Dance“. Ihr Leben war von Höhen und Tiefen geprägt: Im Jahr 2009 wurde ihr Erfolg von einer Brustkrebs-Diagnose überschattet.
Nach einer OP und Chemotherapie konnte sie den Krebs überwältigen. Ihre erste Ehe mit Fußballer Rafael van der Vaart wurde 2013 geschieden, mit ihm hat sie Sohn Damián. Seither hatte Sylvie einige Beziehungen, wovon keine besonders lange hielt. Erst in jüngster Vergangenheit wurde das Liebes-Aus mit Unternehmer Patrick Gruhn bekannt gegeben.
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