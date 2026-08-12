Sylvie Meis schickt sexy Pics aus Luxus-Urlaub

Meis präsentiert sich wie immer top gestylt im Bikini, mit Goldschmuck und XXL-Sonnenbrille. Sie scheint das süße Leben in Italien in vollen Zügen zu genießen: „Serving la dolce vita ... poolside edition“, schreibt sie zum Posting. Und das zurecht, denn bei diesem herrlichen Ausblick unter strahlendem Sonnenschein und am Luxus-Pool kann das Leben nur perfekt sein.