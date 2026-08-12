Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zeigt Traumbody

Sylvie Meis schickt sexy Pics aus Luxus-Urlaub

Society International
12.08.2026 17:00
Sylvie Meis genießt ihren Urlaub in vollen Zügen.
Sylvie Meis genießt ihren Urlaub in vollen Zügen.(Bild: Krone-Collage/Instagram/sylviemeis)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Model und Moderatorin Sylvie Meis verbringt die heißen Tage in einem italienischen Boutique-Hotel. In ihren Urlaubsfotos präsentiert das Model ihren Traumbody und zeigt, wie das „Dolce Vita“ in Italien aussieht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So geht Dolce Vita! Model und Moderatorin Sylvie Meis zeigt sich in ihrem jüngsten Posting herrlich entspannt am Pool eines italienischen Boutique-Hotels. Ihren trainierten Body setzt das Model dabei gekonnt in Szene:

Hier schickt Sylvie Grüße aus Italien:

Meis präsentiert sich wie immer top gestylt im Bikini, mit Goldschmuck und XXL-Sonnenbrille. Sie scheint das süße Leben in Italien in vollen Zügen zu genießen: „Serving la dolce vita ... poolside edition“, schreibt sie zum Posting. Und das zurecht, denn bei diesem herrlichen Ausblick unter strahlendem Sonnenschein und am Luxus-Pool kann das Leben nur perfekt sein. 

Lesen Sie auch:
Sylvie Meis macht mit diesen Bikini-Posen Heidi Klum Konkurrenz!
Rutsch rüber, Heidi!
Heiß! Sylvie Meis‘ Bikini-Show geht munter weiter
07.01.2026
Schwierige Suche
Das wünscht sich Sylvie Meis von neuem Lover
25.04.2026
Mykonos-Glow
Sylvie Meis zeigt das ultimative Beach-Styling
20.07.2026

Sylvie Meis ist bekannt für ihre heißen Looks und lässt ihre Fans auch regelmäßig daran teilhaben. Diesen Sommer nutzt die 48-Jährige jede Gelegenheit, um ihren tollen Body auf Instagram zu präsentieren. Erst kürzlich zeigte sie ihre freche Kehrseite am Strand von Griechenland: 

Höhen und Tiefen 
Sylvie Meis arbeitet als Model und Moderatorin. Bekannt wurde sie vor allem als Moderatorin von „Let‘s Dance“. Ihr Leben war von Höhen und Tiefen geprägt: Im Jahr 2009 wurde ihr Erfolg von einer Brustkrebs-Diagnose überschattet.

Sylvie Meis hat viel durchgemacht. Sie zeigt sich trotz allem stets optimistisch.
Sylvie Meis hat viel durchgemacht. Sie zeigt sich trotz allem stets optimistisch.(Bild: Agentur Wehnert / Action Press / picturedesk.com)

Nach einer OP und Chemotherapie konnte sie den Krebs überwältigen. Ihre erste Ehe mit Fußballer Rafael van der Vaart wurde 2013 geschieden, mit ihm hat sie Sohn Damián. Seither hatte Sylvie einige Beziehungen, wovon keine besonders lange hielt. Erst in jüngster Vergangenheit wurde das Liebes-Aus mit Unternehmer Patrick Gruhn bekannt gegeben. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
12.08.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
101.146 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.377 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
92.038 mal gelesen
Am 12. August wird über Österreich eine Sonnenfinsternis zu sehen sein.
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1735 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1165 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1065 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Mehr Society International
Zeigt Traumbody
Sylvie Meis schickt sexy Pics aus Luxus-Urlaub
Sprach über Essstörung
Kaia Gerber: „Bin neidisch auf Body meiner Mutter“
„Wussten beide, ...“
Otto Waalkes dachte schon am Traualtar an Trennung
Als Kind am Set
Jenna Ortega: „Ganze Tage ohne Essen und Trinken“
Seltenes Foto
Hier zeigt Pop-Diva Rihanna ihre drei Kinder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf