An Bablers Sessel wird schon wieder kräftig gesägt

Kaum hat sich die Aufregung um Kanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker gelegt, sorgt die SPÖ mit einer neuerlichen Debatte über ihren Vorsitzenden Andreas Babler für Schlagzeilen. Eröffnet wurde diese wie so oft vom Burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der gemeint hatte, wenn Babler der Aufgabe nicht gewachsen sei, soll er die Konsequenzen ziehen.