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„Orgelroas“ am Drahtesel als Besuchermagnet

Oberösterreich
12.08.2026 16:00
Die sportliche „Orgel-Rad-Tour“ führte zu drei Kirchen, grenzüberschreitend zwischen Ober- und ...
Die sportliche „Orgel-Rad-Tour“ führte zu drei Kirchen, grenzüberschreitend zwischen Ober- und Niederösterreich.(Bild: Hiemetsberger)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

„Es ist uns gelungen, die Menschen vor Ort mit den Musikerinnen und Musiker zusammenzubringen“, freut sich Johannes Hiemetsberger. Der Chorleiter und Dirigent führt gerade seine erste Saison als neuer Intendant der Donaufestwochen ins Finale: Eine Schubertiade in der Stillensteinklamm lässt das Festival enden, das heuer viel Zuspruch erhielt.

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Die Donaufestwochen im Strudengau, die noch bis Samstag, 15. August, dauern, gelten als Traditionsfestival, das sich mit dem neuen Intendanten Johannes Hiemetsberger zwar nicht neu erfunden hat, aber heuer dennoch Neues wagte.

„Wir verbinden Alte Musik mit zeitgenössischen Themen“, fasst er das Konzept zusammen. So verknüpfte etwa das Musiktheater „Sophia – Der Preis der Freiheit“ Musik von Bach mit dem brennenden Thema Künstliche Intelligenz – die „Krone“ hat darüber berichtet.

Erlebnis, Gespräch, Musik – auf Augenhöhe
Ebenfalls neu: Neben hochkarätigen Konzerten – viele waren ausverkauft – wurden kleine Formate eingeführt. „Meine Grundintention ist, dass die Menschen eine Nähe zu den Musikerinnen und Musikern erleben“, so Hiemetsberger.

Organist Manuel Fröschl und die „Orgel- Radler“ in der Pfarrkirche Stephanshart ...
Organist Manuel Fröschl und die „Orgel- Radler“ in der Pfarrkirche Stephanshart (Niederösterreich).(Bild: Hiemetsberger)

Das gelang überraschend gut bei der „Orgel-Rad-Tour“, die von der Stiftskirche Baumgartenberg (Bezirk Perg) zur Pfarrkirche Stephanshart und zur Stiftskirche Ardagger in Niederösterreich führte. Manuel Fröschl, Stiftsorganist an der Wiener Schottenkirche, ließ die Orgeln erklingen.

Statt der erwarteten 20 Teilnehmer radelten letztendlich 60 Orgelfans quer durch alle Generationen mit. Auch die „Schule des Zuhörens“, bei der Handwerk und Musik aufeinandertreffen, war bestens besucht.

Hören, Stimmen erleben, Musik genießen: Company of music und Johannes Hiemetsberger
Hören, Stimmen erleben, Musik genießen: Company of music und Johannes Hiemetsberger(Bild: Andrej Grilc)
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Mozart, Schubert und Stillensteinklamm
Nun geht es ins große Finale, das Hiemetsberger mit „Der vierte Satz“ betitelt. Am Donnerstag, 13. August, lässt das Kainberg Quartett „Mozart unter Sternen“ in der Burg Bad Kreuzen erklingen.

Am Freitag, 14. August, findet in der Stiftskirche Waldhausen die vokale Nacht mit der Company of Music und dem Organisten Erich Traxler statt; die musikalische Leitung liegt bei Hiemetsberger. Am Samstag, 15. August, beschließt eine Schubertiade in der Gießenbachmühle bei der Stillensteinklamm die 32. Donaufestwochen im Strudengau.

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