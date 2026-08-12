„Orgelroas“ am Drahtesel als Besuchermagnet

„Es ist uns gelungen, die Menschen vor Ort mit den Musikerinnen und Musiker zusammenzubringen“, freut sich Johannes Hiemetsberger. Der Chorleiter und Dirigent führt gerade seine erste Saison als neuer Intendant der Donaufestwochen ins Finale: Eine Schubertiade in der Stillensteinklamm lässt das Festival enden, das heuer viel Zuspruch erhielt.