Kommen jetzt die preußischen James Bonds?

Nein, eine Lizenz zum Töten à la James Bond bekommen deutsche Geheimdienstler nicht. Vorerst jedenfalls. Fakt ist aber: Das für das Inland zuständige Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sowie der für das Ausland zuständige Bundesnachrichtendienst (BND) erhalten deutlich mehr Befugnisse. Das hat die deutsche Bundesregierung am Mittwoch beschlossen. Die Reform muss noch vom Bundestag abgesegnet werden.