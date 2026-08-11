Zuckerberg-Jacht soll Hilferuf ignoriert haben

Luxusjacht weist Vorwurf zurück

Ein Sprecher der „Launchpad“ wies Vorwürfe der unterlassenen Hilfeleistung jedoch zurück und erklärte gegenüber Medien, dass die Besatzung auf einem anderen Funkkanal gearbeitet habe und die Hilfsmaßnahmen bereits im Gange gewesen seien, als die Durchsage der Küstenwache überprüft wurde. Zuckerberg, mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 204 Milliarden US-Dollar laut „Forbes“ aktuell der sechstreichste Mensch der Welt, soll sich zum besagten Zeitpunkt nicht an Bord der Luxusjacht befunden haben.