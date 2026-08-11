Auch rumänisches AKW leitet Abschaltung ein

Der stellvertretende Direktor Sorin Rândažu bezeichnete die Abschaltung als „unausweichlich“, auch neue Donau-Ausbaggerungen würden daran nichts mehr ändern. „Der Wasserstand in der Region ist deutlich gesunken, in den letzten Stunden um weitere sechs Zentimeter“, wurde Rândažu in Nachrichtenagentur Agerpresder zitiert. „Es gibt keinen Zufluss flussaufwärts“, verwies er auf den niedrigsten Durchflusswert, den er jemals erlebt habe, von lediglich 1370 Kubikmeter pro Sekunde am Dienstag. Cernavoda würde in den kommenden Tagen nur Durchflussmengen von weniger als 300 Kubikmetern pro Sekunde erreichen.