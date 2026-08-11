Ex-ÖSV-Hoffnung begeistert bei Deutschland-Debüt

Sensationelle Laufbestzeit

Leider, zumindest aus rot-weiß-roter Sicht! Denn gleich beim ersten Rennen bewies Neururer, der auch ein ausgezeichneter Turner ist, dass er auch den Vergleich mit deutlich älteren und erfahreneren Slalom-Spezialisten nicht scheuen muss. In Treble Cone qualifizierte er sich mit der hohen Startnummer 52 problemlos für den zweiten Durchgang, wo er dann erst so richtig sein Talent aufblitzen ließ. Mit absoluter Bestzeit – 0,78 Sekunden schneller als sein erster Verfolger – schob sich der Youngster noch auf Endrang fünf vor und schrieb gleich exzellente 48,18 FIS-Punkte an. ÖSV-Läufer war übrigens keiner am Start...