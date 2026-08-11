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Opfer lag in Innenhof

Massenschlägerei endet mit tödlichen Verletzungen

Wien
11.08.2026 11:13
Porträt von Hannah Neudeck
Porträt von Christine Steinmetz
Von Hannah Neudeck und Christine Steinmetz

Tödliches Aufeinandertreffen in Wien: In einem Innenhof haben Zeugen in der Nacht auf Dienstag einen schwerst verletzten Mann aufgefunden. Der 26-Jährige war zuvor in einen Streit mit mehreren Unbekannten geraten, eintreffende Einsatzkräfte konnten das Opfer nicht mehr retten. 

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Anrainer der Ullmannsstraße entdeckten einen blutüberströmten Mann im Innenhof einer Wohnhausanlage. Zwar wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt, doch selbst „die umgehend eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen sowie die notfallmedizinische Versorgung durch die Berufsrettung Wien blieben ohne Erfolg“, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Dienstag. Der mit Stichwunden übersäte Mann verstarb noch an Ort und Stelle.

Im Innenhof dieses Wohnkomplexes wurde das Opfer gefunden.
Im Innenhof dieses Wohnkomplexes wurde das Opfer gefunden.(Bild: Imre Antal)

Fundort nicht der Tatort
Tatort war jedoch nicht der Fundort des Opfers, wie die Erhebungen ergeben sollten. Der Mann, laut „Krone“-Infos ein 26-jähriger Syrer mit Verbindungen ins Drogenmilieu, soll offenbar zuvor in der Nähe einer Fast-Food-Filiale beim Gaudenzdorfer Gürtel in einen Streit mit etwa zehn Personen geraten sein. Laut ersten Erhebungen dürfte im Zuge der Auseinandersetzung eine Person ein Messer gezückt und dem Syrer damit offenbar mehrmals in den Oberkörper gestochen haben.

In diesem Innenhof verblutete das Opfer nach der Messer-Attacke.
In diesem Innenhof verblutete das Opfer nach der Messer-Attacke.(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)
(Bild: Imre Antal)

Offenbar erlitt er dabei massive Verletzungen und schleppte sich bis zu dem Innenhof (siehe Fotos). Dort brach der 26-Jährige zusammen. 

Ermittlungen wegen Mordes des Landeskriminalamts laufen auf Hochtouren. Der mutmaßliche Täter befindet sich weiterhin auf freiem Fuß.

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