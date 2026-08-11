Massenschlägerei endet mit tödlichen Verletzungen

Fundort nicht der Tatort

Tatort war jedoch nicht der Fundort des Opfers, wie die Erhebungen ergeben sollten. Der Mann, laut „Krone“-Infos ein 26-jähriger Syrer mit Verbindungen ins Drogenmilieu, soll offenbar zuvor in der Nähe einer Fast-Food-Filiale beim Gaudenzdorfer Gürtel in einen Streit mit etwa zehn Personen geraten sein. Laut ersten Erhebungen dürfte im Zuge der Auseinandersetzung eine Person ein Messer gezückt und dem Syrer damit offenbar mehrmals in den Oberkörper gestochen haben.