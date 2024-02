Warum erste Käufer Apples Vision Pro zurückgeben

Seit dem 2. Februar ist Apples Vision Pro in den USA erhältlich. Wie jeder andere Hersteller gewährt auch Apple ein 14-tägiges Rückgaberecht auf seine Computerbrille, mit der Nutzer die Dinge, die sie lieben, auf eine Weise tun können sollen, „die nie zuvor möglich war“. Und diese Frist ist für die sogenannten Early Adopter, also Erstkäufer, denen man gemeinhin eine hohe Affinität zu Apple-Produkten attestiert, nun vorbei. Nicht wenige von ihnen haben das mindestens 3500 Dollar teure Mixed-Reality-Headset retourniert und berichten in den sozialen Medien von ihren Gründen.