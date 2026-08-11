Umdenken bei VAR! UEFA gibt die „neue“ Linie vor

UEFA erklärt Fans Videobeweis-Eingriffe

Wie bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko werden falsche Eckstoß-Entscheidungen durch den VAR korrigiert, allerdings nur „wenn es komplett klar ist und unverzüglich funktioniert“, sagte Rosetti. Um die Videobeweis-Eingriffe auch Fans besser zu erklären, hat die UEFA eine Übersicht („Clear Line“) auf ihrer Internetseite eingestellt. Dort gibt es unter anderem Beispielvideos für strittige Situationen. „Komplette Einheitlichkeit wird immer eine Utopie bleiben. Aber: Wir sind überzeugt, dass wir mit Clear Line einen sehr, sehr großen Schritt gehen“, sagte Rosetti.