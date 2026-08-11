Wieder wurden viele Hektar ein Raub der Flammen

Hitze und Dürre fordern weiter ihren Tribut. Nun brach in Schönberg am Kamp im Bezirk Krems (Niederösterreich) ein Waldbrand aus, der eine zehn Hektar große Fläche vernichtete.
Noch am Dienstag wurden die Glutnester weiter bekämpft und abgelöscht. Bereits am Montagnachmittag standen 150 Feuerwehrmitglieder und ein Polizeihubschrauber im Löscheinsatz in Altenhof bei Schönberg am Kamp im Bezirk Krems.
Eine zehn Hektar große Fläche stand in Brand, die Einsatzkräfte konnten eine weitere Verbreitung verhindern und die Flammen eindämmen. Eine Hochspannungsleitung im Umfeld wurde aus Vorsichtsgründen abgeschaltet. Die Brandursache steht noch nicht fest und wird derzeit noch ermittelt.
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