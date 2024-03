Tanken und eine Leberkäs-Semmel mit der Vision Pro

Mit seiner mehr als 3000 US-Dollar teuren Computerbrille Vision Pro will der US-Konzern Apple den Augmented- und Virtual-Reality-Markt (AR und VR) revolutionieren. Europäische Apple-Fans schauen aber nicht in die Vision Pro, sondern in die Röhre: Die potenziell revolutionäre Zauberbrille verkauft Apple bis jetzt nur in den USA, nicht einmal offizielle Testgeräte haben es bisher nach Österreich geschafft. Wir haben trotzdem eines aufgespürt–und an der nächsten Tankstelle dem ultimativen Alltagstest unterzogen.