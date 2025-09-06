Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe

Anderthalb Jahre nach Markteinführung ist es nicht mehr von der Hand zu weisen: Apples Einstieg in den Markt für Virtual-Reality-Brillen darf als Flop bezeichnet werden. Obwohl das Interesse zunächst groß war – auch krone.at unterzog die Vision Pro dem Test - fand das Gerät kaum Abnehmer. Seit der Markteinführung sollen weniger als eine Million Stück verkauft worden sein – für den erfolgsverwöhnten iPhone-Konzern eine Blamage. Doch geschlagen will sich Apple noch nicht geben: Erstens gibt es sehr wohl Nischen, in denen die Apple-Brille sich etablieren konnte. Und zweitens wird hinter den Kulissen längst an einem Erben gearbeitet. Krone+ verrät die Details.