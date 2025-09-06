Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Tim Cooks größter Flop

Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe

Digital
06.09.2025 13:57

Da kann man nichts schönreden: Die unter großem Marketing-Getöse auf den Markt gebrachte erste Virtual-Reality-Brille von Apple ist ein Flop. Der Preis der Vision Pro – 4000 Euro - erwies sich trotz starker Technik schlicht als zu hoch für den Massenmarkt. Doch in der Nische konnte sich die Brille etablieren – und Apple-CEO Tim Cook will sich nicht geschlagen geben.

0 Kommentare

Anderthalb Jahre nach Markteinführung ist es nicht mehr von der Hand zu weisen: Apples Einstieg in den Markt für Virtual-Reality-Brillen darf als Flop bezeichnet werden. Obwohl das Interesse zunächst groß war – auch krone.at unterzog die Vision Pro dem Test - fand das Gerät kaum Abnehmer. Seit der Markteinführung sollen weniger als eine Million Stück verkauft worden sein – für den erfolgsverwöhnten iPhone-Konzern eine Blamage. Doch geschlagen will sich Apple noch nicht geben: Erstens gibt es sehr wohl Nischen, in denen die Apple-Brille sich etablieren konnte. Und zweitens wird hinter den Kulissen längst an einem Erben gearbeitet. Krone+ verrät die Details.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Einfach zu teuer: Die Virtual-Reality-Brille Vision Pro war der größte Apple-Flop der jüngeren ...
Krone Plus Logo
Tim Cooks größter Flop
Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe
Lounge-Möbel mit Blick auf den Hydroponik-Garten mit LED-“Sonne“, ein HD-Display zur ...
Krone Plus Logo
Run auf Luxusbunker
So rüsten Tech-Milliardäre sich für die Apokalypse
„Pizza Bandit“ vereint Arcade-Action „mit dem absurden Druck einer Kochshow im absoluten ...
„Chaotisch“
„Pizza Bandit“: Koop-Shooter trifft auf Kochshow
Seit 2019 läuft ein groß angelegter Lauschangriff der chinesischen Hackergruppe „Salt Typhoon“ – ...
Krone Plus Logo
FBI-Mann schlägt Alarm
So sammeln China-Hacker Material über „fast jeden“
Krone Plus Logo
Drei Geräte in einem
Dreame H15 Mix: Neuer „Transformer“-Sauger im Test
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
175.771 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Wirtschaft
Kultmarke kehrt nach Insolvenz jetzt zurück
116.004 mal gelesen
Kaum ein Haushalt, in dem sich die bunten Dosen von Tupperware nicht in den Küchenladen ...
Ausland
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
115.830 mal gelesen
Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 17 Todesopfer.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1463 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
26 Länder planen Schutztruppen für die Ukraine
906 mal kommentiert
Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron
Ausland
Ukraine-Angriffe auf neue Heimat von Kneissl
805 mal kommentiert
Die Raffinerie in Rjasan gerät immer wieder ins Visier. Kneissl blieb trotzdem.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Tim Cooks größter Flop
Apple Vision Pro: Die raren Erfolge – und ihr Erbe
Digitalsteuer
Wie Europa bei den Online-Giganten mitkassiert
Wirbel um Namensvetter
Mark Zuckerberg verklagt Facebook-Konzern
An Ziele geknüpft
Tesla lockt Milliardär Musk mit Rekordvergütung
Unfairer Wettbewerb
Google muss Milliardenstrafe in der EU zahlen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf