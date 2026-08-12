Steueraktion: Dreifacher Vater erhielt 24.000 Euro

Experten der Arbeiterkammer und des ÖGB helfen wieder bei der Arbeitnehmerveranlagung. Das lohnt sich, wie das Beispiel eines Nordburgenländers zeigt, der danach eine beträchtliche Gutschrift vom Finanzamt erhielt.
Unter dem Motto „Hol dir, was dir zusteht!“ startete Anfang März die AK-ÖGB-Lohnsteuerberatung im Burgenland. Interessierte erhalten dabei Tipps und Informationen zur Arbeitnehmerveranlagung.
Dieses Angebot nahm auch ein dreifacher Vater aus dem Nordburgenland in Anspruch. Für ihn zahlte es sich in besonderer Weise aus, denn für die Jahre 2023, 2024 und 2025 erhielt er insgesamt eine ansehnliche Steuergutschrift in der Höhe von 24.000 Euro.
„Besonders der Familienbonus trägt wesentlich zur hohen Rückzahlung bei“, schildert Alica Beiglböck, Steuerexpertin der Arbeiterkammer Burgenland, und freut sich für ihren Klienten. Zusammen mit dem Alleinverdienerabsetzbetrag sowie dem Mehrkindzuschlag und der Pendlerpauschale für drei Jahre sammelte sich eine beträchtliche Summe an. Das gesamte Guthaben von rund 24.000 Euro wird demnächst auf dem Konto des alleinverdienenden Dienstnehmers gutgeschrieben.
Bei dem Nordburgenländer war die Freude natürlich dementsprechend groß. Das Geld kann der Mann sicher gut gebrauchen.
Experten führten bereits 1128 Beratungen durch
Das Interesse an diesem Serviceangebot für Arbeitnehmer ist generell groß: Seit dem Start der Aktion wurden von den Experten der Arbeiterkammer und des ÖGB bereits 1128 Beratungen durchgeführt und mehr als 1,5 Millionen Euro an Gutschriften herausgeholt. „Mit diesem Angebot wollen wir unseren Mitgliedern helfen, keinen Cent liegenzulassen. Das ist gerade in Zeiten von hohen Preisen und Teuerung besonders wichtig. Da zählt jeder Euro“, erklären Rainer Porics, stellvertretender Direktor der Arbeiterkammer Burgenland, und ÖGB-Landesgeschäftsführer Andreas Rotpuller unisono.
Alle Informationen zur Arbeitnehmerveranlagung sowie die Möglichkeit, einen Beratungstermin bei den Experten von AK und ÖGB zu vereinbaren, gibt es telefonisch unter 02682/740, per E-Mail: lohnsteuer@akbgld.at oder online auf bgld.arbeiterkammer.at/lohnsteuerberatung
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