Steueraktion: Dreifacher Vater erhielt 24.000 Euro

Experten führten bereits 1128 Beratungen durch

Das Interesse an diesem Serviceangebot für Arbeitnehmer ist generell groß: Seit dem Start der Aktion wurden von den Experten der Arbeiterkammer und des ÖGB bereits 1128 Beratungen durchgeführt und mehr als 1,5 Millionen Euro an Gutschriften herausgeholt. „Mit diesem Angebot wollen wir unseren Mitgliedern helfen, keinen Cent liegenzulassen. Das ist gerade in Zeiten von hohen Preisen und Teuerung besonders wichtig. Da zählt jeder Euro“, erklären Rainer Porics, stellvertretender Direktor der Arbeiterkammer Burgenland, und ÖGB-Landesgeschäftsführer Andreas Rotpuller unisono.