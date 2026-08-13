Kläranlage Sölden: Hoffnung auf Teilbetrieb lebt

Ein heftiges Unwetter hat Ende Juli die Kläranlage in Sölden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Seither laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Am Ende dieser Woche könnte es die ersten positiven Signale geben.
„Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation, die uns alle vor große Herausforderungen stellt!“ Diese Zeilen, die derzeit auf der Homepage der Gemeinde Oetz zu finden sind, treffen genau ins Schwarze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.