„Wir haben in Hallstatt heuer weniger Besucher“

Die Reiseeinschränkungen im Nahen Osten sorgen im oberösterreichischen Hallstatt für ein Gäste-Minus. Im Ort selbst merkt man davon aber wenig – der Tourismus bleibt in der 750-Einwohner-Gemeinde kontrovers, wie ein „Krone“-Rundruf zeigt. Indessen profitieren Touristiker im ganzen Land vom heurigen Hitze-Sommer.
Die mehr als eine Million Touristen pro Jahr sorgen in der 750-Einwohner-Gemeinde Hallstatt regelmäßig für Diskussionen. Heuer dürften es nach den Rekordjahren weniger sein: „Wir haben heuer ein bisschen weniger Besucher. Ich schätze zehn Prozent weniger als im Vorjahr. Man sieht das an der Statistik der Pkw. Und auch im Ort selbst gab es Tage, wo es relativ glimpflich zugegangen ist“, sagt Vizebürgermeister Alfred Gamsjäger.
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