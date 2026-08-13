Lebensmittel, die zu Füßen der Kunden liegen

„Nicht akzeptabel“ sind Lebensmittel am Boden für Supermarktkunden aus dem Bezirk Mödling in Niederösterreich. Der Betreiber betont indes, dass hier weder Absicht noch Fehlverhalten vorliegt.
Manchmal ist es anders, als es scheint. So geschehen in der Filiale einer Lebensmittelkette im Bezirk Mödling. Kunde Friedrich M. fand eine Situation vor, die ihn „fassungslos zurückgelassen hat“, wie er sagt. Verpackte Lebensmittel seien auf den Boden geworfen, sortiert und mit Aktionspickerl versehen worden.
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