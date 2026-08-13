Lebensmittel, die zu Füßen der Kunden liegen

Manchmal ist es anders, als es scheint. So geschehen in der Filiale einer Lebensmittelkette im Bezirk Mödling. Kunde Friedrich M. fand eine Situation vor, die ihn „fassungslos zurückgelassen hat“, wie er sagt. Verpackte Lebensmittel seien auf den Boden geworfen, sortiert und mit Aktionspickerl versehen worden.