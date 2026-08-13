Treffen mit Stars! Kärntner bei Event von NBA-Ass

Der Kärntner Basketballer Lukas Simoner war beim Promi-Event von NBA-Star Dennis Schröder dabei, spielte dort vor 3000 Zusehern. Online testet der Influencer Schuhe, spricht darüber auf Instagram.
Was die Icon League im Fußball ist, ist die LGCY-Series im Basketball. Stars nominieren ein Team mit Profis und Influencern, diese treten an zwei Spieltagen gegeneinander an. Initiator der Liga ist NBA-Ass Dennis Schröder. Der zweite und letzte Spieltag fand am Sonntag in der BMW-Arena in München statt.
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