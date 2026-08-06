Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss

Am späten Donnerstagnachmittag ist es in Uttendorf (Salzburg) zu einem starken Unwetter gekommen. Nach wenigen Minuten schossen Wassermassen durch Teile des Orts ins Tal, weil der Tobersbach übergangen war. Auch Stuhlfelden und Mühlbach waren vom Unwetter betroffen. Im Gasteinertal saßen mehrere Wanderer auf einer Hütte fest.
Als der Bach angeschwollen ist, sind auch viel Schutt und Baumstämme mit ins Tal transportiert worden. Größere Schäden dürfte es nach ersten Informationen aber glücklicherweise nicht geben. Ein Rückhaltebecken des Tobersbaches dürfte nicht gehalten haben. Zahlreiche Feuerwehrleute befinden sich derzeit im Einsatz.
Personen eingeschlossen
Derzeit läuft auch ein großer Einsatz im Gasteinertal. Im Kötschachtal haben Muren Brücken zerstört und auch Straßen sind unpassierbar. Mehrere Personen saßen im Talschluss auf der Prossauhütte fest. Diese konnten per Hubschrauber ausgeflogen werden.
Erinnerungen an Überschwemmungen werden wach
Bilder erinnern an die Überschwemmungen aus Hallein vor fünf Jahren. Auch dort war ein Bach übergangen und suchte sich seinen Weg durch die Stadt ins Tal. Damals wurden sogar Autos mitgerissen.
Im Pinzgau kommt es immer wieder zu größeren Überschwemmungen. Ebenfalls im Jahr 2021 wurden gar Teile der Pinzgauer Lokalbahn zerstört. Auch zwei Jahre später wurden weitere Abschnitte nach einem Dammbruch schwer beschädigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.