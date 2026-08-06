Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss

Als der Bach angeschwollen ist, sind auch viel Schutt und Baumstämme mit ins Tal transportiert worden. Größere Schäden dürfte es nach ersten Informationen aber glücklicherweise nicht geben. Ein Rückhaltebecken des Tobersbaches dürfte nicht gehalten haben. Zahlreiche Feuerwehrleute befinden sich derzeit im Einsatz.