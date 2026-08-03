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Gema-Klage in München

Juristische Niederlage für KI-Musikgenerator Suno

Digital
03.08.2026 10:05
Suno bietet Nutzern die Möglichkeit, Lieder von KI erstellen zu lassen.
Suno bietet Nutzern die Möglichkeit, Lieder von KI erstellen zu lassen.(Bild: africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images))
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Von krone.at

Im Streit um mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierte Songs hat das Landgericht München I einer Klage der Musikverwertungsgesellschaft Gema in weiten Teilen stattgegeben. Das US-Unternehmen Suno müsse es künftig unterlassen, ohne Einwilligung der Klägerin bestimmte Musikwerke zu vervielfältigen oder vervielfältigen zu lassen, sagte die Vorsitzende Richterin. Dasselbe gelte für das Training der KI. 

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Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Im konkreten Fall geht es laut Gericht um sechs bekannte Musikstücke: „Atemlos“, „Daddy Cool“, „Mambo No. 5“, „Big in Japan“, „Forever Young“ und „Rasputin“. Der Fall dürfte aber weit über die konkreten Lieder hinausweisen.

KI-Werke kaum vom Original unterscheidbar
Suno bietet Nutzern die Möglichkeit, Lieder von KI erstellen zu lassen. Dieses Tool nutzte auch die Gema und brachte die KI dabei dazu, Lieder zu erstellen, die sich – so fanden zumindest die Vertreter des Musikrechteverwerters – kaum von den Originalen unterscheiden, mit denen die KI trainiert worden ist. Die Gema sah dies als Beleg, dass die Trainingsdaten memorisiert – also letztlich abgespeichert wurden. Suno hatte in der mündlichen Verhandlung im Frühjahr sowohl die Wiedererkennbarkeit bestritten als auch betont, dass die Lieder, mit denen die KI trainiert wurde, nicht im Modell abgespeichert sind.

Ein weiterer zentraler Punkt des Rechtsstreits war, ob eine Urheberrechtsverletzung – so das Gericht denn eine sieht – überhaupt Suno oder nicht den Nutzern der Werkzeuge zuzurechnen ist. Die Gema sagt ja, Suno nein. Und zu alledem war auch die Zuständigkeit des Münchner Gerichts ein Teil des Rechtsstreits. Hintergrund ist, dass das Training der KI in den USA passierte. Das dortige Recht ist für die Gema allerdings ungünstiger.

Ähnlichkeiten mit einem Verfahren aus Vorjahr
Der Fall erinnert an eine andere Klage der Gema vor der gleichen Kammer des Landgerichts. Damals hatte sie die Chat-GPT-Mutter OpenAI verklagt, weil deren KI geschützte Liedtexte fast identisch wiedergab. Auch damals war die Frage, ob die Daten gespeichert werden oder das System nur aus ihnen lerne, ohne sie abzuspeichern. Damals entschied das Landgericht zugunsten der Gema. OpenAI ging allerdings in Berufung, eine letztinstanzliche Entscheidung gibt es noch nicht.

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Und es gibt auch andere Entscheidungen zum Thema. Vergangenes Jahr entschied ein Gericht in Großbritannien beispielsweise gegen die US-Bildagentur Getty Images. Auch damals war die Frage, ob die Trainingsdaten zentral gespeichert werden – und das Gericht kam zum Schluss, dass dies nicht der Fall war.

Dass das Münchner Gericht – entsprechend seiner Entscheidung aus dem vergangenen Jahr – zugunsten der Gema entscheiden würde, hatte im Vorfeld des Urteils als wahrscheinlich gegolten. Wie groß die direkten Auswirkungen sein werden, ist eine andere Frage.

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