Stunden ohne Hilfe
Mehrere Tote bei Fährbrand vor Indonesien
Bei einem Fährbrand vor Indonesien sind am Sonntag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, rund 40 Personen gelten immer noch als vermisst. Die Passagiere mussten stundenlange auf Rettung warten.
Aufnahmen von der Fähre zeigen dicke Rauchschwaden aufsteigen, die Menschen drängten sich teils gemeinsam in weniger verqualmte Bereiche. Einige Passagiere sprangen über Bord. Insgesamt befanden sich 271 Menschen, darunter 39 Besatzungsmitglieder, auf der Fähre.
Erst nach über drei Stunden kamen vorbeifahrende Schiffe den Menschen an Bord zur Hilfe. Die indonesische Marine schickte zudem ein Kriegsschiff zur Unterstützung.
Immer noch Vermisste
Die Suche nach Vermissten läuft noch. Das Feuer brach nahe der Insel Madura aus. Die Hintergründe des Unglücks müssen noch geklärt werden, momentan ist die Brandursache unklar.
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