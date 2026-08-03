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Stunden ohne Hilfe

Mehrere Tote bei Fährbrand vor Indonesien

Ausland
03.08.2026 10:48
Porträt von Nicole Weinzinger
Von Nicole Weinzinger

Bei einem Fährbrand vor Indonesien sind am Sonntag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, rund 40 Personen gelten immer noch als vermisst. Die Passagiere mussten stundenlange auf Rettung warten.

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Aufnahmen von der Fähre zeigen dicke Rauchschwaden aufsteigen, die Menschen drängten sich teils gemeinsam in weniger verqualmte Bereiche. Einige Passagiere sprangen über Bord. Insgesamt befanden sich 271 Menschen, darunter 39 Besatzungsmitglieder, auf der Fähre.

Die Passagiere mussten stundenlange auf Rettung warten.
Die Passagiere mussten stundenlange auf Rettung warten.(Bild: kameraone)

Erst nach über drei Stunden kamen vorbeifahrende Schiffe den Menschen an Bord zur Hilfe. Die indonesische Marine schickte zudem ein Kriegsschiff zur Unterstützung.

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