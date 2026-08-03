Rechtliche Schritte: UEFA droht Gianni Infantino!

In dem UEFA-Schreiben an Infantino und den Weltverband heißt es weiter: „Sie und die FIFA sind verpflichtet, unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sämtliche in diesem Schreiben bezeichneten Dokumente und elektronisch gespeicherten Informationen zu identifizieren, aufzufinden und zu sichern, die sich in Ihrem oder im Besitz, Gewahrsam oder unter der Kontrolle der FIFA befinden.“