Verzichten Sie wegen der Hitze auf Lokalbesuche?

Für die einen ist eine kühle Erfrischung im Gastgarten genau das Richtige während der Hitzewelle, für andere ist schon allein die Anreise eine zu große Qual. Unsere Frage des Tages vom 3. August lautet: „Wieder um die 40 Grad: Verzichten Sie aufgrund der Hitze sogar auf Lokalbesuche?“
Ihre Meinung zählt!
Wie gehen Sie mit der großen Hitze um? Verzichten Sie deshalb sogar auf Besuche im Gastgarten, im Café oder Restaurant? Verlegen Sie Treffen lieber in die Abendstunden oder lassen Sie Unternehmungen ganz ausfallen?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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