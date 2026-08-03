Verzichten Sie wegen der Hitze auf Lokalbesuche?

Für die einen ist eine kühle Erfrischung im Gastgarten genau das Richtige während der Hitzewelle, für andere ist schon allein die Anreise eine zu große Qual. Unsere Frage des Tages vom 3. August lautet: „Wieder um die 40 Grad: Verzichten Sie aufgrund der Hitze sogar auf Lokalbesuche?“