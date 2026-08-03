Taiwan erlebt dank KI-Boom explosives Wachstum

Der Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) macht Taiwan zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften. Das Bruttoinlandsprodukt stieg laut Statistikamt in Taipeh im zweiten Quartal um 12,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Prognosen der von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen wurden damit weit übertroffen: Diese hatten nur mit einem Plus von 10,80 Prozent gerechnet.
Im ersten Quartal hatte es sogar zu einem Wachstum von 14,55 Prozent gereicht – dem stärksten Anstieg seit fast 40 Jahren. Verglichen mit dem Vorquartal legte die Wirtschaftsleistung von April bis Juni um 9,91 Prozent zu, nach 6,94 Prozent in den ersten drei Monaten.
Taiwan spielt eine entscheidende Rolle in der weltweiten KI-Lieferkette. Konzerne wie Nvidia und Apple sind auf die hochmodernen Chips angewiesen. Diese Stellung verdankt das Land vor allem dem weltgrößten Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Investoren gehen davon aus, dass der Boom anhält: Taiwans Leitindex ging mit einem Plus von acht Prozent aus dem Handel. Die Papiere von TSMC verteuerten sich mit fast zehn Prozent so stark wie seit 2020 nicht mehr.
Auch im zweiten Halbjahr kräftiges Wachstum erwartet
Auch im zweiten Halbjahr dürfte die taiwanesische Wirtschaft kräftig wachsen: Angetrieben von der starken Nachfrage nach Halbleitern durch den KI-Boom zogen die Exportaufträge im Juni um 59,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 95,26 Milliarden Dollar (83,01 Milliarden Euro) an, wie das Wirtschaftsministerium zuvor mitteilte.
Das war bereits der 17. monatliche Anstieg in Folge und übertraf die bereits hochgesteckten Erwartungen. Der starke Zuwachs ist der enormen Nachfrage nach Anwendungen für Künstliche Intelligenz (KI), Hochleistungsrechner und Cloud-Dienste geschuldet. Besonders stark legten die Bestellungen für Telekommunikationsprodukte mit einem Plus von 81,9 Prozent zu. Die Aufträge für Elektronikprodukte wuchsen mit 79,9 Prozent ähnlich stark.
Taiwan steht durch den KI-Boom vor dem stärksten Wachstum seit 16 Jahren. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2026 voraussichtlich um 9,64 Prozent höher ausfallen als ein Jahr zuvor, sagte die Statistikbehörde voraus. Ein stärkeres Wachstum wurde zuletzt 2010 mit 10,25 Prozent verzeichnet, als es nach der weltweiten Finanzkrise zu einer Erholung kam.
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