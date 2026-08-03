Taiwan erlebt dank KI-Boom explosives Wachstum

Taiwan spielt eine entscheidende Rolle in der weltweiten KI-Lieferkette. Konzerne wie Nvidia und Apple sind auf die hochmodernen Chips angewiesen. Diese Stellung verdankt das Land vor allem dem weltgrößten Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Investoren gehen davon aus, dass der Boom anhält: Taiwans Leitindex ging mit einem Plus von acht Prozent aus dem Handel. Die Papiere von TSMC verteuerten sich mit fast zehn Prozent so stark wie seit 2020 nicht mehr.