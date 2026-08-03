Heidi Klum teilt romantischen Hochzeitskuss

„Happy Anniversary my Love“ – sie wünscht ihrem Liebsten alles Gute zum Hochzeitstag. Heidi Klum teilte auf ihrem Instagram ein Video, das sie 2019 bei ihrem romantischen Ja-Wort mit Tom Kaulitz auf einer Jacht vor Capri zeigt. Der Clip zeigt in Zeitlupe den Kuss des frisch gebackenen Ehepaares.
Der echte Hochzeitstag liegt allerdings schon ein halbes Jahr zurück. Offiziell hatten das Model und der „Tokio Hotel“-Sänger bereits am 22. Februar 2019 standesamtlich geheiratet.
Verflixtes siebtes Jahr überstanden
Deshalb hatte die 53-Jährige auch in diesem Februar verkündet, ihr verflixtes siebte Ehejahr überstanden zu haben.
Hier ist das Video des Hochzeitskusses eingebunden:
August-Hochzeit vor italienischer Insel
Dazu stellte sie einen Clip von sich und Tom auf ihr Instagram, dass das Paar mit verwuschelten Haaren beim Anstoßen mit Champagner im Bett zeigt. Dazu schrieb sie: „7 Jahre. WOW. Ich liebe Dich sooooo sehr Tom.“
Die große Hochzeit im Kreis ihrer Familie und Freunde vor sieben Jahren hatte dann Anfang August vor der italienischen Insel stattgefunden.
Auf Party kennengelernt
Kennengelernt hat sich das Paar im Februar 2018 auf einer Party des Designers Michael Michalsky. Einen Monat später machte Klum die Beziehung zu dem 16 Jahre jüngeren Tom auf Instagram öffentlich, ehe im Mai dann der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt in Cannes folgte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.