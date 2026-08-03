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Sieben Jahre Liebe!

Heidi Klum teilt romantischen Hochzeitskuss

Society International
03.08.2026 10:52
Heidi Klum hat den wohl romantischsten Moment ihrer italienischen Hochzeit mit Tom Kaulitz auf ...
Heidi Klum hat den wohl romantischsten Moment ihrer italienischen Hochzeit mit Tom Kaulitz auf Instagram wieder aufleben lassen.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/heidiklum)
Porträt von krone.at
Von krone.at

„Happy Anniversary my Love“ – sie wünscht ihrem Liebsten alles Gute zum Hochzeitstag. Heidi Klum teilte auf ihrem Instagram ein Video, das sie 2019 bei ihrem romantischen Ja-Wort mit Tom Kaulitz auf einer Jacht vor Capri zeigt. Der Clip zeigt in Zeitlupe den Kuss des frisch gebackenen Ehepaares.

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Der echte Hochzeitstag liegt allerdings schon ein halbes Jahr zurück. Offiziell hatten das Model und der „Tokio Hotel“-Sänger bereits am 22. Februar 2019 standesamtlich geheiratet.

Verflixtes siebtes Jahr überstanden
Deshalb hatte die 53-Jährige auch in diesem Februar verkündet, ihr verflixtes siebte Ehejahr überstanden zu haben.

Hier ist das Video des Hochzeitskusses eingebunden:

August-Hochzeit vor italienischer Insel
Dazu stellte sie einen Clip von sich und Tom auf ihr Instagram, dass das Paar mit verwuschelten Haaren beim Anstoßen mit Champagner im Bett zeigt. Dazu schrieb sie: „7 Jahre. WOW. Ich liebe Dich sooooo sehr Tom.“

Die große Hochzeit im Kreis ihrer Familie und Freunde vor sieben Jahren hatte dann Anfang August vor der italienischen Insel stattgefunden. 

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Auf Party kennengelernt
Kennengelernt hat sich das Paar im Februar 2018 auf einer Party des Designers Michael Michalsky. Einen Monat später machte Klum die Beziehung zu dem 16 Jahre jüngeren Tom auf Instagram öffentlich, ehe im Mai dann der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt in Cannes folgte.

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