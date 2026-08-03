Nach Muren, Hagel und Co. drohen weitere Unwetter

„Große Regenmengen in sehr kurzer Zeit“

Wo genau, ist schwer vorhersehbar. „Gewitter können überall auftreten und punktuell heftig ausfallen“, schildert Ubimet-Meteorologe Christoph Martella im „Krone“-Gespräch. Problematisch sieht der Experte die Tatsache, dass sich die Gewitter im Bergland nur sehr langsam verlagern werden. „Es sind große Regenmengen in sehr kurzer Zeit möglich, was auch wieder zu Murenabgängen führen könnte. Auch das Sturmpotenzial ist hoch. Da und dort ist auch Hagel möglich“, so Martella.