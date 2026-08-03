Schöttel: „So etwas hatte ich noch nie erlebt“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Mit Stargast Peter Schöttel besprechen Michael Fally und Alex Hofstetter Österreichs Abschneiden bei der WM, fehlende Komponenten für das berüchtigte Pressing, die Personalien Christoph Baumgartner, David Alaba und Ifeanyi Ndukwe, Gianni Infantinos Pläne und den Saisonstart in der österreichischen Bundesliga.