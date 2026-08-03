Christa Kummer schlägt wegen Hitzewelle Alarm

Zugleich widerspricht sie dem oft gehörten Argument, es sei „früher auch schon heiß gewesen“. Die zahlreichen Temperaturrekorde würden zeigen, dass die aktuelle Hitzewelle für den Alpenraum außergewöhnlich sei. Deshalb appelliert sie nicht nur an jeden Einzelnen, sich und andere zu schützen, sondern fordert auch Politik und Staaten auf, verstärkt Maßnahmen gegen die Folgen des Klimawandels zu setzen. Ihr abschließender Appell: „Kommt gut durch die Hitze und schützt euch.“