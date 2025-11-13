Studie: Kaum jemand erkennt KI-generierte Musik

Nach dem Experiment wurden die Umfrage-Teilnehmer etwa gefragt, wie sie sich fühlten, reine KI-Musik mit menschengemachter Musik zu vergleichen. Mehr als die Hälfte (52 %) fühlte sich unwohl, weil sie den Unterschied nicht erkennen konnte. Die Umfrage zeigte aber auch Neugier beim Thema KI und Musik. So glauben 46 Prozent, dass KI ihnen dabei helfen kann, neue Musik zu entdecken, die dem eigenen Geschmack entspricht.