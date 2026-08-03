Tour-Sieger Pogacar trifft Vuelta-Entscheidung

Pogacar hatte sich die Teilnahme bisher offengelassen, strebt nun aber doch das erst von drei Fahrern geschaffte Double aus Tour und Vuelta in einem Kalenderjahr an. Zuletzt schaffte es Chris Froome 2017, die beiden aufeinanderfolgenden Dreiwochen-Rundfahrten zu gewinnen, davor nur Bernard Hinault 1978 und Jacques Anquetil 1963. Bei der Tour war Pogacar mit fünf Etappensiegen wieder einmal unantastbar gewesen.