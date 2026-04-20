Fast jeder zweite Song bei Deezer ist KI-erzeugt

44 Prozent aller neu hochgeladenen Musiktitel beim Musikstreaming-Dienst Deezer werden mittlerweile von Künstlicher Intelligenz erzeugt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Paris mitteilte, erreichen die Plattform täglich rund 75.000 KI-generierte Tracks – das entspricht etwa 44 Prozent aller täglichen Uploads.
Innerhalb von nur etwas mehr als einem Jahr ist diese Zahl von zuvor 10.000 Titeln pro Tag massiv angestiegen. Trotz der Flut an Inhalten bleibt die tatsächliche Nutzung durch die Hörer gering. Laut Deezer liegt der Anteil dieser Songs an den gesamten Streams lediglich zwischen ein und drei Prozent.
Dies führt der Dienst auf gezielte Gegenmaßnahmen zurück: Deezer kennzeichne KI-Inhalte transparent, schließe sie von algorithmischen Empfehlungen aus und habe aufgehört, hochauflösende Versionen solcher Tracks zu speichern.
Kennzeichnung von KI-Musik gefordert
Der Musikstreaming-Dienst sieht sich als Vorreiter bei der Kennzeichnung KI-generierter Musik. Deezer-Chef Alexis Lanternier betonte, KI-Musik sei längst kein Randphänomen mehr, und forderte die Branche auf, die Rechte echter Künstler zu schützen. Schätzungen zufolge könnten bis 2028 rund 25 Prozent der Einnahmen von Musikschaffenden durch KI gefährdet sein.
Eine internationale Umfrage unterstreicht laut Deezer die Bedeutung der Kennzeichnung: 80 Prozent der Befragten fordern, dass KI-Musik für Hörer klar benannt werden muss. Zwar konnten 97 Prozent der Teilnehmer in einem Blindtest keinen Unterschied zwischen Software-Produktionen und menschlicher Musik hören, eine Mehrheit sprach sich jedoch gegen eine Aufnahme von KI-Songs in die offiziellen Charts aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.