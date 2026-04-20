Fast jeder zweite Song bei Deezer ist KI-erzeugt

Innerhalb von nur etwas mehr als einem Jahr ist diese Zahl von zuvor 10.000 Titeln pro Tag massiv angestiegen. Trotz der Flut an Inhalten bleibt die tatsächliche Nutzung durch die Hörer gering. Laut Deezer liegt der Anteil dieser Songs an den gesamten Streams lediglich zwischen ein und drei Prozent.