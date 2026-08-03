Umfrage zeigt: Mehrheit für Handyverbot an Schulen

Digitaler Raum als Sorgenkind

Noch deutlich öfter genannt wurde bei dieser Frage allerdings die Integration von Kindern mit nicht-deutscher Erstsprache (58 Prozent), gefolgt von einem veralteten Lehrplan (42 Prozent) und Lehrermangel (34 Prozent). Die Qualität des Bildungssystems wird insgesamt von je rund einem Drittel als gut bzw. „weder gut noch schlecht“ bewertet, für 28 Prozent ist sie „eher“ oder „sehr schlecht“. Ebenfalls nur ein Drittel ist der Meinung, dass das heimische Schulsystem es schafft, soziale Ungleichheiten zu verringern und gut auf das Berufsleben vorzubereiten.