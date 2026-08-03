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LIVE: Auslosung! Wiener Klubs erfahren ihre Gegner

Conference League
03.08.2026 13:49
Zuerst müssen Austria und Rapid aber noch die dritte Runde überstehen.
Zuerst müssen Austria und Rapid aber noch die dritte Runde überstehen.(Bild: Krone-Collage/GEPA)
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Von krone Sport

Auslosung der finalen Runde der Qualifikation zur UEFA Conference League! Rapid und Austria erfahren ihre möglichen Gegner in der Playoff-Runde. Doch zunächst muss man noch die Hausaufgaben erledigen und es erstmal in diese Phase schaffen. Interessant könnte die Auslosung unterdessen auch für Salzburg werden.

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Hier der Liveticker:

Bevor man sich auf mögliche Gegner in der Playoff-Phase der Qualifikation zur Conference League konzentrieren kann, müssen die beiden Wiener Klubs erst ihre Pflichtaufgaben in der vorhergehenden Phase erledigen. 

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Rapid trifft dabei auf Paide Linnameeskond aus Estland, die Austria bekommt es derweil mit Beitar Jerusalem aus Israel zu tun. Spannend könnte es auch noch für Red Bull Salzburg werden. Falls man die Hürde Pafos (Zypern) in der Qualifikation zur Europa League nicht schaffen würde, würde man ebenfalls noch um die Conference League kämpfen.

Die möglichen Gegner für Rapid:

  • Sieger aus Hapoel Tel-Aviv FC (ISR) gegen GKS Katowice (POL)
  • Verlierer aus Benfica Lissabon (POR) gegen Heart of Midlothian FC (SCO)
  • Verlierer aus FC Hradec Kralove (CZE) gegen Besiktas Istanbul (TUR)
  • Sieger aus HJK Helsinki (FIN) gegen Motherwell FC (SCO)
  • Sieger aus Valur (ISL) gegen FC Nordsjælland (DEN)
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Die möglichen Gegner der Austria:

  • Sieger aus SC Braga (POR) gegen Dinamo Minsk (BLR)
  • Sieger aus Dynamo Kiew (UKR) gegen Qarabaq FK (AZE)
  • Sieger aus Partizan Belgrad (SRB) gegen FC Tobol (KAZ)
  • Sieger aus der FC Lugano (SUI) gegen NSÍ Runavík (FRO)

Die möglichen Gegner für Red Bull Salzburg:

  • Sieger aus HNK Rijeka (CRO) gegen Ilves Tampere (FIN) (SCO)
  • Sieger aus CFR Cluj (ROU) gegen Tromsö IL (NOR)
  • Sieger aus Hibernian F.C. (SCO) – KF Shkendija (MKD)
  • Verlierer aus Ferencvaros Budapest (HUN) gegen Gornik Zabrze (POL)
  • Sieger aus FK Auda (LVA) gegen FC Dinamo City (ALB)
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