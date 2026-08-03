LIVE: Auslosung! Wiener Klubs erfahren ihre Gegner

Auslosung der finalen Runde der Qualifikation zur UEFA Conference League! Rapid und Austria erfahren ihre möglichen Gegner in der Playoff-Runde. Doch zunächst muss man noch die Hausaufgaben erledigen und es erstmal in diese Phase schaffen. Interessant könnte die Auslosung unterdessen auch für Salzburg werden.
Hier der Liveticker:
Bevor man sich auf mögliche Gegner in der Playoff-Phase der Qualifikation zur Conference League konzentrieren kann, müssen die beiden Wiener Klubs erst ihre Pflichtaufgaben in der vorhergehenden Phase erledigen.
Rapid trifft dabei auf Paide Linnameeskond aus Estland, die Austria bekommt es derweil mit Beitar Jerusalem aus Israel zu tun. Spannend könnte es auch noch für Red Bull Salzburg werden. Falls man die Hürde Pafos (Zypern) in der Qualifikation zur Europa League nicht schaffen würde, würde man ebenfalls noch um die Conference League kämpfen.
Die möglichen Gegner für Rapid:
Die möglichen Gegner der Austria:
Die möglichen Gegner für Red Bull Salzburg:
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