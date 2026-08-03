LIVE: Auslosung! Wiener Klubs erfahren ihre Gegner

Rapid trifft dabei auf Paide Linnameeskond aus Estland, die Austria bekommt es derweil mit Beitar Jerusalem aus Israel zu tun. Spannend könnte es auch noch für Red Bull Salzburg werden. Falls man die Hürde Pafos (Zypern) in der Qualifikation zur Europa League nicht schaffen würde, würde man ebenfalls noch um die Conference League kämpfen.