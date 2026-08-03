Höchste Hitzewarnung für Osten ausgerufen!

Weitere Unwetter im Westen Österreichs

Und während man im Osten versucht, einen kühlen Kopf zu bewahren, bereitet man sich im Westen des Landes erneut auf starke Unwetter vor. Nach den Überflutungen und Murenabgängen in Sölden werden bereits im Laufe des Montags weitere Gewitter erwartet. Problem dabei: Erneut sind große Regenmengen in kurzer Zeit möglich – dies könnte wiederum zu weiteren Murenabgängen führen.