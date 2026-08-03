Trotz Rekord-Hitze droht keine Wasserknappheit

Aus 70 Quellen speist Wien das flüssige Gold, hinzu kommen 31 riesige Wassertanks. Damit ist die Stadt derzeit sowie in der Zukunft ausreichend versorgt, erklärt Expertin Almedina Gunic.
Rund 130 Liter Trinkwasser verbraucht jeder Wiener pro Tag – also 400.000 Kubikmeter insgesamt. In Hitzeperioden steigt der Verbrauch um bis zu 45 Prozent auf 580.000 Kubikmeter an. Kann auch Wien durch den hohen Verbrauch auf eine Trinkwasserknappheit zusteuern, so wie bereits in einigen anderen Bundesländern?
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