Trotz Rekord-Hitze droht keine Wasserknappheit

Rund 130 Liter Trinkwasser verbraucht jeder Wiener pro Tag – also 400.000 Kubikmeter insgesamt. In Hitzeperioden steigt der Verbrauch um bis zu 45 Prozent auf 580.000 Kubikmeter an. Kann auch Wien durch den hohen Verbrauch auf eine Trinkwasserknappheit zusteuern, so wie bereits in einigen anderen Bundesländern?