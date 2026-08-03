Saudische Tanker kommen durch Blockade der Houthis

Explosion in der Meerenge von Hormuz

Die Spannungen im Roten Meer sind Teil des umfassenderen Konflikts mit dem Iran. Brennpunkt ist die für den weltweiten Erdöl- und Erdgastransport noch wichtigere Meerenge von Hormuz. Dort ereignete sich in der Nacht auf Montag nahe einem Tanker eine Explosion. Der Kapitän des Tankers habe gemeldet, dass er eine „Explosion in unmittelbarer Nähe des Schiffes“ gehört habe, erklärte die britische Seefahrtsbehörde UKMTO. Der Tanker und die Besatzung seien in Sicherheit.